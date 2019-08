«Scary Stories to Tell in the Dark»: Gromme grøss

1 2 3 4 5 6

Fakta: Scary Stories to Tell in the Dark Horror USA 2019 Regi: André Øvredal Manus: John August, Marcus Dunstan, Dan Hageman, Kevin Hageman, Patrick Melton, Guillermo del Toro Skuespillere: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams Aldersgrense: 15 år

Det er mer enn et hint av «It» og «Stranger Things» over «Scary Stories to Tell in the Dark». Året er 1968, og en gjeng nerder med ur-gotheren Stella (Zoe Margaret Colletti) i spissen kommer over en gammel bok omspunnet av lokale legender. Det skumle er at bokens makabre historier ganske snart begynner å bli virkelige.

Den norske regissøren André Øvredal, som spillefilmdebuterte med «Trolljegeren» i 2010 og laget den veldreide, lille skrekkisen «The Autopsy of Jane Doe» i 2016, har et like godt øye for amerikansk 60-tallssjarm som for klassiske grøssertroper: Drive-in-kinoer og brunpanelte hjem er en effektiv kontrast til støvete herskapshus med kjelleren full av spindelvev og mørke hemmeligheter.

Og når guffenhetene slår inn for fullt – tenåringer bør grue seg spesielt til sekvensen hvor et kviseangrep kommer helt ut av kontroll – vet Øvredal akkurat hvordan man skviser maksimalt ubehag ut av hver situasjon. Bare den tidstypisk overdrevne bruken av plutselige, høye lyder føles litt billig.

Selveste Stephen King la inn et godt ord for «The Autopsy of Jane Doe». Jeg tror han kommer til å like «Scary Stories to Tell in the Dark» også.