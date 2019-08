«The Dead Don’t Die»: Søvnige zombier

1 2 3 4 5 6

Fakta: The Dead Don’t Die Horror/Komedie USA 2019 Regi: Jim Jarmusch Skuespillere: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Selena Gomez, Caleb Landry Jones, Danny Glover, Iggy Pop, Tom Waits Aldersgrense: 15 år

Det er ikke så ofte man hører ordet «kultfilm» lenger, men på papiret ser «The Dead Don’t Die» unektelig ut som én: Den er skrevet og regissert av Jim Jarmusch, mannen bak «kultklassikere» som «Down by Law» og «Dead Man», og rollelisten myldrer av «kultpersonligheter» som Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy Pop og Tom Waits. Dessverre er ikke fete navn noen garanti for fete filmer.

Nyhetene forteller at fracking på polene fått selve jordkloden til å komme ut av balanse. I den søvnige, amerikanske småbyen Centerville kjører to politibetjenter, spilt av Murray og Adam Driver, rundt og observerer konsekvensene: Først stopper klokkene, så begynner husdyrene å oppføre seg merkelig og til slutt står de døde opp fra gravene sine for å spise de levende.

Dialogen signaliserer hvor alvorlig det er meningen at vi skal ta alt sammen. Driver: «Dette kommer til å ende ille.» Murray: «Hvorfor sier du det hele tiden?» Driver: «Jeg har lest manus.»

«The Dead Don’t Die» har nok eksentriske karakterer og snedige film- og litteraturreferanser til å underholde oss gamle Jarmusch-fans, men kommer antakelig til å irritere vettet av de fleste andre.