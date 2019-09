«Barn»: Strålende skuespill

1 2 3 4 5 6

Fakta: Barn Norge 2018 Drama Regi: Dag Johan Haugerud Manus: Dag Johan Haugerud Skuespillere: Ella Øverbye, Henriette Steenstrup, Thorbjørn Harr, Jan Gunnar Røise, Anne Marit Jacobsen, Andrea Bræin Hovig, Hans Olav Brenner, Adam Pålsson, Trine Wiggen, Selome Emnetu Aldersgrense: 9 år

For her har regissør Dag Johan Haugerud absolutt fått det beste ut av skuespillerne. Filmens manus med personkarakteristikker og dialog, er imidlertid både sosialrealisme på sitt beste og på sitt verste. For selv om det finnes folk som er akkurat sånn, gjør måten de skildres på at de oppleves som karikerte versjoner.

Et barn dør, et annet barn er involvert, men akkurat hva som har skjedd og hvorfor, er det ingen som vet for det var ingen voksne tilstede da det skjedde på skolens fotballbane. Kriseteam kobles på og rektor gjør sitt beste. Forholdet hennes til den avdøde guttens far kompliserer imidlertid ting, men det at han er Frp-er er egentlig verre. I alle fall for hennes svært sosialistiske familie.

Og herfra blir det mye. Filmskaperen tar ikke bare for seg en alvorlig hendelse som at barn dreper barn, men han er innom politiske fordommer, homofile og adopsjon, arbeidskonflikter, familieforhold og så videre, og så videre. Filmen er derfor altfor lang med sine 2 timer og 37 minutter, og selv om jeg ikke kjeder meg, mister jeg litt fokus på hva filmen egentlig handler om. Men alt i alt er det veldig mye bra, og Haugerud har en viktig filmstemme.