«1917»: Intenst krigsdrama

Fakta: 1917 USA 2019 Drama/krigsfilm Regi: Sam Mendes Manus: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns Foto: Roger Deakins Skuespillere: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth, Benedict Cumberbatch Aldersgrense: 15 år

Filmen er løselig basert på virkelige historier som regissør Sam Mendes fikk høre av sin bestefar i oppveksten. Farfaren kjempet under første verdenskrig, og filmen er dedisert til ham. Året er 1917 og krigen har rast i fire år. Soldatene er slitne, og moralen er lav.

Tyskerne driver skittent spill og prøver seg på tidenes finte. To unge britiske soldater, Schofield (George MacKay) og Blake (Dean-Charles Chapman), sendes ut på et ekstremt farlig, og kanskje umulig oppdrag. Men lykkes de, kan de redde 1600 britiske soldater fra en sikker død, deriblant Blakes storebror.

Roger Deakins har filmet det slik at det ser ut som om alt er i en takning, og det er med på å forsterke alt vi ser, og alt de unge soldatene opplever. Vi er tett på, rett der sammen med dem, mens de kravler over lik både på land og i vann, mens store rotter piler rundt dem på jakt etter mat. Og hele tiden mens potensielle fiender lurer rundt hvert hjørne, og i hver eneste mørke krok. Filmen er vellaget med høy teknisk kvalitet og en dirrende nerve fra begynnelse til slutt. Skuespillerne leverer ekstremt bra, og Sam Mendes viser at det er mer enn én måte å lage interessant og skikkelig god krigsfilm på.