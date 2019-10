«Systemsprengeren»: Briljant barneskuespiller

1 2 3 4 5 6

Fakta: Systemsprengeren Tyskland 2019 Drama Regi: Nora Fingscheidt Manus: Nora Fingscheidt Skuespillere: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide Aldersgrense: 12 år

Barndomstraumer har gjort henne til et utagerende og uberegnelig problem ingen ser ut til å finne løsningen på. Mens den ene voksne såkalte eksperten etter den andre bruker henne som forsøkskanin for ulike medisiner og behandlingsformer, flyter hun lenger og lenger utpå dypet uten å kunne svømme, og helt uten redningsvest.

Så kommer Micha inn i bildet og for første gang er det et lite lys i mørket. Problemet er bare at han sliter med å holde profesjonell distanse, og kanskje bør han si fra seg jobben. Men blir den lille jenta sviktet nok en gang, er det kanskje ingen som kan dra henne inn til land. For hvor mange ganger kan egentlig et lite hjerte knuse?

«Systemsprengeren» er debutfilmen til den tyske regissøren Nora Fingscheidt, og hennes regi og manus kombinert med det unge, råe naturtalentet, gir et eksplosivt resultat. Det er lenge siden en film har berørt meg så sterkt. Filmen mottok blant annet Sølvbjørnen for beste film under filmfestivalen i Berlin, og er Tyslands Oscar-kandidat. Og er det én utenlandsk film du skal få med deg i år, er det denne.

