«Crawl»: En effektiv dustefilm

1 2 3 4 5 6

Fakta: Crawl Thriller USA 2019 Regi: Alexandre Aja Skuespillere: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson Aldersgrense: 15 år

En orkan er på vei inn over Florida. Stikk i strid med myndighetenes oppfordringer og alminnelig sunn fornuft, kjører Haley (Kaya Scodelario fra tv-serien «Skins») mot stormen på leting etter faren sin (Barry Pepper fra «Redd menig Ryan»). Hun finner ham bevisstløs hjemme i kjelleren sammen med en gretten alligator.

Og mens orkanen kommer nærmere og vannet ubønnhørlig stiger, blir alligatorene stadig flere.

Ja, det er et premiss som lukter mer av de selvbevisst teite «Sharknado»-filmene enn av Oscar-vinnermateriale. Den franske skrekk-«auteuren» Alexandre Aja, mest kjent for uhumskheter som «High Tension» (2003) og «The Hills Have Eyes» (2006), tar det på stort alvor allikevel.

Og jaggu får han ikke adskillig klaustrofobisk spenning ut av tullballet: «Crawl» er én og en halv time – perfekt lengde for denne typen film! – med lyden av dryppende vann, med skitt og åpne sår, med håp som tennes og håp som slukkes. Bildene av stormens herjinger minner nesten ubehagelig mye om de årlige nyhetsreportasjene fra orkansesongen.

«Crawl» er kanskje en dustefilm, men den er i hvert fall en effektivt fortalt dustefilm.