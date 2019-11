«En hvit, hvit dag»: Mann i fritt fall

1 2 3 4 5 6

Fakta: En hvit, hvit dag Drama Island 2019 Regi: Hlynur Palmason Skuespillere: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason Aldersgrense: 12 år

Ingimundur (Ingvar Sigurdsson) er akkurat slik man ser for seg at en godt voksen islender skal være: praktisk anlagt, grunnleggende godhjertet, ikke veldig interessert i å snakke om følelser.

«Mann. Far. Bestefar. Politimann. Enkemann,» svarer Ingimundur når bedriftspsykologen ber ham beskrive seg selv. «Hva vil du?» «Bygge hus.»

Kona døde nylig i en bilulykke. Huset bygger han til datteren og hennes familie. Besøkene til psykologen er noe han bare må holde ut. Men Ingimundur er ikke like rolig som han kan virke. Ting han finner i konas etterlatenskaper tyder på at hun var ham utro, og under overflaten er et voldsomt sinne i ferd med å bygge seg opp. Ingimundur pønsker på hevn.

«En hvit, hvit dag» er et puslespill av en film. Varmen i forholdet mellom den stadig mer frustrerte mannen og barnebarnet Salka (Ída Mekkín Hlynsdóttir) er ikke til å ta feil av, men det er opp til oss som ser på å legge sammen de små dryppene av informasjon og de symbolsk ladede sekvensene til en meningsfull helhet. Og det føles befriende å se en film som har såpass stor tillit til sitt publikum.

Og Ingimundur kunne ved nærmere ettertanke like gjerne ha vært norsk.