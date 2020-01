«Jojo Rabbit»: Å tulle med Hitler

1 2 3 4 5 6

Fakta: Jojo Rabbit Komedie/Drama USA 2019 Regi: Taika Waititi Skuespillere: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant Aldersgrense: 12 år

Jojo (Roman Griffin Davis) er verdens søteste lille nazist. 10-åringen marsjerer stolt rundt i Jungvolk-uniform, er overbevist om at jøder sover hengende opp–ned som flaggermus og har Adolf Hitler (spilt av regissør Taika «Thor: Ragnarok» Waititi selv) som usynlig bestevenn og samtalepartner. Så en dag oppdager Jojo at mamma (Scarlett Johansson) holder en jødisk ungjente (Thomasin McKenzie) skjult på loftet.

Å tulle med Hitler og alt han sto for er ikke akkurat noe nytt. Charlie Chaplin gjorde det med «Den store diktatoren» i 1940. Og det er ikke fritt for at «Jojo Rabbit» sparker inn åpne dører: Ingen som går rundt med en forestilling om at nasjonalsosialismen kanskje hadde noe for seg, tross alt, kommer til å se denne filmen.

For oss andre kan det likevel føles frigjørende å le av ondskapen. Og til tross for at «Jojo Rabbit» vakler litt i balansegangen mellom det tøysete og det tragiske, får den også inn noen gode poenger om både fremmedfrykt generelt og antisemittisme spesielt. 75 år etter Andre verdenskrig er disse temaene som kjent fortsatt aktuelle.