«Dolittle»: Stjernespekket og fargerikt

Fakta: Dolittle USA 2018 Komedie/familiefilm Regi: Stephen Gaghan Manus: Stephen Gaghan, Dan Gregor, Doug Mand, basert på Hugh Loftings karakterunivers Skuespillere: Robert Downey Jr., Michael Sheen, Emma Thompson, Octavia Spencer, Rami Malek, Ralph Fiennes, Marion Cotillard, Selena Gomez, Antonio Banderas, John Cena Norske stemmer: Christoffer Staib, Kevin Haugan, Mari Maurstad, Sigbjørn Solheim, Tommy Karlsen, Jakob Schøyen Andersen, Jan Martin Johnsen, Lena Meieran, Gaute Boris Skjegstad, Terje Sporsem, Niklas Gundersen Aldersgrense: 6 år

Filmen er inspirert av Hugh Loftings karakterunivers, og handler om Dr. Dolittle (Robert Downey Jr.) som har den utrolige evnen at han kan snakke med dyr. Han lever isolert i det store huset sitt med sine dyrevenner, men en dag banker det på døren og han må forholde seg til verden igjen og legge ut på et farlig oppdrag for å redde dronningen.

Filmen er visuelt nydelig med herlige rollefigurer og fantastiske kostymer, og Robert Downey Jr. passer i rollen som den eksentriske doktoren, selv om det blir i overkant teatralsk til tider. Manuset er fantasifullt, men det er ikke alltid dialogen er like velskrevet. Den stjernespekkede rollelisten veier imidlertid litt opp. Så forstår barna engelsk, eller kan lese undertekster, se den originale, engelske versjonen.

Den norske dubbingen er denne gangen dessverre lite engasjerende. Stemmene mangler særpreg, og det som gjør rollefigurene unike og sjarmerende forsvinner helt i oversettelsen. Når det er sagt vil nok ikke de minste legge merke til det, og vil garantert la seg underholde.