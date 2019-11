«Snekker Andersen og Julenissen 2»: Førjulshygge for hele familien

1 2 3 4 5 6

Fakta: Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul Norge 2019 Familiefilm/julefilm Regi: Andrea Eckerbom Manus: John Kåre Raake, Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad, inspirert av Alf Prøysens fortelling «Den vesle bygda som glømte at det var jul» fra 1958 Skuespillere: Trond Espen Seim, Anders Baasmo, Miriam Kolstad Strand, Aleksander Ottesen-Kaalstad, Christian Skolmen, Marie Blokhus, Jan Gunnar Røise, Marianne Krogness. Aldersgrense: Tillatt for alle

Filmen er oppfølgeren til «Snekker Andersen og Julenissen» (2016), og er inspirert av Alf Prøysens «Den vesle bygda som glømte at det var jul» (1958). Elise bor i ei bygd hvor innbyggerne glemmer alt hele tiden. Faren hennes glemmer blant annet å ta på seg bukser. Og verst av alt er at hele bygda har glemt at det er jul, men Elise mistenker at det er noe helt spesielt med 24. desember.

Regissør Andrea Eckerbom har ikke bare fanget den norske folkesjela og norsk jul, men hun har klart å spre litt ekstra magi over den. Filmen fremstår både friskere, morsommere og mindre stiv enn den første filmen. Manuset er også lettere, og har mindre klein «voksenhumor». Dialektvirvaret skaper imidlertid noe irritasjon, som at itte og ikke brukes om hverandre, og at enkelte har overdreven bred dialekt i forhold til de andre.

Når det er sagt, treffer filmen på de viktigste tingene. Miriam Kolstad Strand er herlig i rollen som Elise, som for eksempel kjører bil som Martin Schancke på glatt føre, og scenografien og kostymene er helt fortryllende og ikke minst gjennomført ned til minste detalj som sikrer det aller viktigste – nemlig julestemninga.

