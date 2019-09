«Smerte og ære»: Et must for filmelskere

1 2 3 4 5 6

Fakta: Smerte og ære Spania 2019 Drama Regi: Pedro Almodóvar Manus: Pedro Almodóvar Skuespillere: Penélope Cruz, Antonio Banderas Foto: José Luis Alcaine Musikk: Alberto Iglesias Aldersgrense: 12 år

Filmen er som vanlig fargerik og full av kontraster, men den er også personlig og intim som om filmskaperen gir oss et innblikk i hans aller innerste. For det er umulig å ikke tenke at hovedpersonen, den aldrende filmskaperen Salvador (Antonio Banderas), ikke er inspirert av ham selv. Til og med sveisen er tilnærmet lik.

Salvador er en svært suksessfull filmskaper, men kroppen hans spiller ikke på lag lenger, og psykisk er han heller ikke på topp. Cinemateket skal vise en nyrestaurert versjon av hans første suksess, og vil at han skal presentere filmen sammen med hovedrolleinnehaveren. Problemet er at de ikke har vært på talefot på 32 år. Salvador bestemmer seg likevel for å oppsøke ham, og gjenforeningen bringer frem minner fra fortiden som kanskje kan hjelpe ham fremover.

Filmen har masse humor, selvironi, selvransakelse og herlige mennesker som ikke er helt A4, og Antonio Banderas leverer en ypperlig rolletolkning som ikke blir for karikert. Filmen er et must for alle filmelskere. Dette er filmfaglig håndverk på sitt beste. Flyten, fargebruken, dialogen og regissørens kunstneriske visjon som er i hver eneste detalj, gjør hverdagslige ting til noe helt spesielt.