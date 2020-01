«Selvportrett»: Sterkt, vakkert og hjerteskjærende

1 2 3 4 5 6

Fakta: Selvportrett Norge 2019 Dokumentar Regi: Margreth Olin, Katja Høgset, Espen Wallin Manus: Margreth Olin, Espen Wallin, Katja Høgset Medvirkende: Lene Marie Fossen, Morten Krogvold, Torill Fossen, Geir Fossen Musikk: Susanne Sundfør Aldersgrense: 12 år

«Selvportrett» av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin, viser hennes liv på godt og vondt. I de siste årene ble hun anerkjent som fotograf i verdensklasse. Morten Krogvold sier blant annet at hun er et av de aller største talentene han har sett, og håpet hun ville skape mye mer.

Hun forsøkte, men kroppen klarte til slutt ikke mer. For mens hennes største drøm var å få anerkjennelse som fotograf, var hennes største frykt å bli frisk. For da måtte hun la kroppen, som hun stoppet utviklingen på i 10-årsalderen, bli voksen. Men som kunstner var hun fryktløs, og håpet at hennes historie kunne bety noe for andre. Hun håpet også å kunne vise at det var noe vakkert i alt det vonde.

Filmen største styrke er at den får frem hele mennesket og kunstneren, ikke bare sykdommen. Samtidig reiser den også noen svært viktige spørsmål rundt hva slags type behandling anorektikere trenger. Det eneste som trekker litt ned er slutten. I stedet for en trist rulletekst, hadde det vært fantastisk å se hennes kraftfulle bilder igjen, som en påminnelse om at Lene Marie og hennes historie lever videre gjennom kunsten.