«Tønes»: Lunt portrett av lun trubadur

1 2 3 4 5 6

Fakta: Tønes Dokumentar/Musikk Norge 2019 Regi: André Løyning, Kristian Landmark Medvirkende: Frank Tønnesen Aldersgrense: 12 år

Man gjør nok lurt i å skille mellom personen Frank «Tønes» Tønnesen og de ofte nevrotiske mennene han synger om. Den Tønes vi blir kjent med i denne portrettfilmen fremstår i hvert fall som en rolig og avbalansert noen-og-førti-åring, mer av typen til å komme med lure kommentarer enn til å finne på sprell.

Kristiansanderne André Løyning (som debuterte med Årabrot-dokumentaren «Cocks & Crosses» i 2016) og Kristian Landmark (som skrev manus til nylig Amanda-nominerte «Når jeg faller») har fulgt visesangeren fra Hauge i Dalane i et par års tid. Det snåleste de har tatt ham i å gjøre, er å fange en ugle med håv.

Ellers er tonen i «Tønes»-filmen like hverdagslig enten Tønnesen forteller om noen av sine mest sentrale sanger eller holder konsert på et knøttlite bedehus. Og annerledes kunne det nesten ikke ha vært: I Tønes sin verden er husene værbitte, skodda ligger tett over havet og folkene vi møter har det samme lune glimtet i øynene som ham.

Løyning og Landmark har kort sagt fanget både mannen og stedet han kommer fra.

«Tønes» hadde premiere på Filmfestivalen i Haugesund i august. Torsdag 10. oktober vises den for første gang i Kristiansand.