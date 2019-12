«Knives Out»: Hyllest til klassisk krim

1 2 3 4 5 6

Fakta: Knives Out USA 2019 Krim/mysterie/komedie Regi: Rian Johnson Manus: Rian Johnson Skuespillere: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Toni Collette, Don Johnson Aldersgrense: 12 år

Regissør og manusforfatter Rian Johnson («Star Wars: The Last Jedi») har skapt et mordmysterium med en rekke festlige og fargerike karakterer spilt av blant andre Don Johnson, Toni Collette, Chris Evans og Daniel Craig som mesterdetektiven Benoit Blanc.

Med sin brede sørstatsdialekt prøver han å finne ut om den kjente krimforfatteren Harlan Throbey (Christopher Plummer) tok selvmord eller ble myrdet. Og hvis det var drap har detektiven litt av en jobb foran seg, for hver eneste én i den dysfunksjonelle familien har motiv. En etter en avhører han familiemedlemmene i Throbeys gamle herskapshus, som er som en karakter i seg selv, og står godt i stil til resten av det eksentriske persongalleriet som alle har sitt å skjule.

Filmen blir noe lang, og selve plottet kunne vært litt mindre forutsigbart, men det er nok vendinger underveis til å holde interessen oppe. Skuespillerne leker seg med den velskrevne dialogen og rollefigurenes særegenheter, og det er mange morsomme detaljer å oppdage hvis du følger godt med, som at en episode av «Murder She Wrote» («Jessica Fletcher») med spansk dubbing vises i bakgrunnen.