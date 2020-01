«A Hidden Life»: Poetisk protest

1 2 3 4 5 6

Fakta: A Hidden Life USA/Tyskland 2019 Biografi/drama/krigsfilm Regi: Terrence Malick Manus: Terrence Malick Skuespillere: August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist Aldersgrense: 12 år

Filmen er basert på den virkelige historien om Franz Jägerstätter, som nektet å sverge troskap til Hitler under 2. verdenskrig. Som forræder blir han fengslet og dømt til døden, men overbevisningen hans får også store konsekvenser for familien.

Filmen hyller Franz, og folk som ham, som har en urokkelige tro og kjemper for sine prinsipper. Men for meg er den egentlige helten kona, som må bære den aller største byrden på grunn av ektemannens overbevisning og stille protest. Franz fremstilles heller ikke med nok dybde til at hans person skal fenge meg i tre timer, og det føles som om historien gis større betydning enn den egentlig hadde. Det blir for mye poesi og filosofi, og ikke nok nerve. Filmteknisk er den likevel i særklasse.

Regissøren veksler mellom storslåtte naturbilder og nesten klaustrofobiske nærbilder som skildrer lengselen etter frihet fra håpløshet og tvang. Bøddelen med sort flosshatt og giljotinen bak det sorte sceneteppe er også virkningsfullt om enn noe teatralsk. Og budskapet er tydelig da sceneteppet går ned og jernøksa faller, mens verden og krigen går videre.