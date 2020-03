«Latte Pinnsvin»: Et varmt eventyr

1 2 3 4 5 6

Fakta: Latte Pinnsvin Animasjon/Familiefilm Tyskland 2019 Regi: Regina Welker og Nina Wels Aldersgrense ikke oppgitt

Latte er en tøff pinnsvinjente som er vant til å klare seg selv. Tjum er en litt pjuskete og redd, men veldig snill ekorngutt. Når skogen rammes av tørke, blir det opp til de to, som i utgangspunktet ikke kommer over ens i det hele tatt, å finne Den magiske vannsteinen som skal få elven til å renne igjen. På sin reise må Latte og Tjum overvinne alt fra en sulten gaupe og noen sleipe ulver til den fryktede bjørnekongen Bantur.

Voldsomt original kan ingen beskylde «Latte Pinnsvin» for å være. De tyske filmskaperne låner litt fra klassisk europeisk barneboktradisjon og litt fra moderne amerikansk animasjonsfilm, og ut av datamaskinene kommer et varmt, nokså spennende og sånn passe fantasifullt eventyr for de minste kinogjengerne.

At animasjonen ikke kan sies å være helt på Pixar-nivå – dagslysscenene fra skogen er gispende flotte, men bevegelser og teksturer sitter ikke alltid like godt – og at handlingen innimellom liksom bare stopper opp, er detaljer som neppe vil plage målgruppen nevneverdig.

Mamma og pappa kommer på sin side til å le mest av bjørnenes pussige oppheng i rytmisk sportsgymnastikk.