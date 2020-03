«The Invisible Man»: Har sett bedre

1 2 3 4 5 6

Fakta: The Invisible Man USA 2020 Horror/thriller Regi: Leigh Whannell Manus: Leigh Whannell, basert på H.G. Wells’ roman Skuespillere: Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Sam Smith Aldersgrense: 15 år

Filmen starter litt i samme gate som «I seng med fienden» med et hus ved vannet, et voldelig forhold, og en kvinne som rømmer. Mannen hun rømmer fra er også svært smart i tillegg til psykopatisk og narsissistisk, men da han tar sitt eget liv prøver hun å slappe av og begynne å leve igjen. Det er bare det at hun føler seg fremdeles iakttatt. Holder hun på å bli gal, eller er det noen der?

I iveren etter å skremme oss, faller filmskaper Leigh Whannell i en del klisjéfeller som er litt for velbrukt i sjangeren, og i tillegg er det ikke alle scenarioene som er like troverdige, som for eksempel hovedpersonens reaksjonsmønster. Det er veldig mange ting hun gjør som virker lite sannsynlig, og rett og slett teit. Hun svinger også litt for raskt mellom å være nærmest gal og på randen av sammenbrudd, til kald og kalkulerende.

Når det er sagt er det ingen som spiller verken gal, kald, eller kalkulerende bedre enn Elisabeth Moss, men hun får ikke vist fullt ut hva hun er god for i denne filmen. De andre karakterene blir intetsigende, og personkjemien mellom alle medvirkende likeså.