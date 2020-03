«Fremad»: Pixar på sitt nest beste

1 2 3 4 5 6

Fakta: Fremad Animasjon/Familiefilm USA 2020 Originaltittel: Onward Regi: Dan Scanlon Amerikanske stemmer: Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus Aldersgrense: 6 år

Vi er i en verden hvor magi er blitt erstattet med teknologi. Til tross for dette klarer alven Iver – blå, 16 år gammel, heller lav selvtillit, en nerdete storebror ved navn Balder – å trylle frem faren han aldri rakk å bli kjent med. Det vil si: Han klarer å trylle frem den nederste halvdelen av ham.

Sammen med Balder – og et par chinoskledde ben – legger Iver ut på eventyr for å finne den delen av pappa det går an å snakke med.

Ingen andre enn Pixar, animasjonsselskapet som står bak alt fra «Oppdrag Nemo» til «Innsiden ut», kunne ha fått en severdig film ut av et såpass sprøtt premiss. Men severdig er «Fremad» altså blitt.

Animasjonen er selvsagt i en klasse for seg. Moroa ligger likevel i hvor godt uttenkt denne virkeligheten er: Her er den tidligere så barske kentauren blitt redusert til en politimann med upraktisk kropp og de en gang flyvende alvene til verdens minste motorsykkelbøller.

Og da får det heller være at moralen – et eller annet om å gjenoppdage magien vi alle bærer i oss – ligner veldig på moralen i veldig mange andre amerikanske animasjonsfilmer. Det nest beste fra Pixar er tross alt bedre enn det meste annet.