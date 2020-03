«Alle utlendinger har lukka gardiner»: Kjærlighet og kebabnorsk

1 2 3 4 5 6

Fakta: Alle utlendinger har lukka gardiner Norge 2020 Drama Regi: Ingvild Søderlind Manus: Hilde Susan Jaegtnes, basert på Maria Navarro Skarangers roman med samme navn skuespillere: Karen Øye, Serhat Yildirim, Cengiz Al, Deniz Nourizadeh-Lillabadi, Jonatan Rodriguez Aldersgrense: 12 år

Forfatter Maria Navarro Skarangers som var 20 år da hun debuterte med boken, som er basert på hennes eget oppvekstmiljø og skrevet i sin helhet på kebabnorsk, var en frisk, ny stemme i norsk litteratur. Debutfilmen til Søderlind blir imidlertid som en «potets» (les: en etnisk norsk persons) syn på det flerkulturelle Norge.

Når det er sagt er det tidvis mye bra om hvordan det er å være ungdom i dag, og litt om både vennskap og kjærlighet. Men de mest interessante temaene blir så vidt pirket borti, som når en av de homofile elevene blir antastet i dusjen. Ingen får konsekvenser av handlingene sine, og hvis dette er samfunnskritikk fra regissørens side blir den veldig utydelig.

En slik type film bør ha en rød tråd, et underliggende budskap, noe som samler enkeltstående hendelser til en større helhet. Mye av det vi ser er veldig representativt for mange oppvekstmiljø i Norge i dag, og da er det synd at de dårlige holdningene, språket og den ufine oppførselen ikke får konsekvenser for noen av dem. For å si det på «godt kebabnorsk»: Wallah, bror, ekke et askhole, men det er lame, ass.