«Little Women»: Levende om kvinneliv

Fakta: Little Women Drama/Romantikk USA 2019 Regi: Greta Gerwig Skuespillere: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Eliza Scanlen Aldersgrense: Tillatt for alle

Det er over 150 år siden Louisa May Alcott skrev romanen. Ikke mindre enn seks ganger tidligere er den blitt filmatisert. At denne nye versjonen av «Little Women» likevel oppleves alt annet enn mosegrodd, sier mye om både slitestyrken til Alcotts fortelling og Greta Gerwigs («Lady Bird») evner som filmskaper.

Filmen veksler mellom to tidsplan.

Under den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet blir vi kjent med søstrene March: Jo (Saoirse Rona) som vil bli forfatter, Amy (Florence Pugh) som vil bli maler, Beth (Eliza Scanlen) som vil spille piano og Meg (Emma Watson) som vil stifte familie. Og rundt dem svinser rikmannssønnen Laurie (Timothée Chalamet).

Syv år senere, når ungdomstiden går mot slutten og livet har fått en mer alvorlig tone, skriver Jo på en roman som handler om kunsten, drømmene, romantikken, søskenbåndene, samfunnets forventninger til unge kvinner og alt det andre March-jentene har levd med.

Ett ord beskriver «Little Women» bedre enn noe annet: levende. Alt her – fra kostymer og scenografi til kameraarbeid og skuespill – oser varme og fortellerglede. Mange kommer til å bli veldig glade i denne filmen.