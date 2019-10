Full punk-pakke på Caledonien

1 2 3 4 5 6

Fakta: KONSERT Turbonegro, Honningbarna og The Flying Crap Tid: Lørdag 12. oktober Sted: Caledonien Hall i Kristiansand Publikum: ca. 1000 (utsolgt)

Ved å sette Turbonegro, Honningbarna og The Flying Crap på samme plakat, har Jan Kenneth Transeth og bookingbyrået Dirty Old Town gjort noe som gir mening på så mange nivåer.

For bare å nevne noe: Crap og Barna er uten tvil Kristiansands viktigste punkband. Barna og Turbo feirer henholdvis 10- og 30-årsjubileum i 2019. Turbo og Crap har en lang felles historie som omfatter både spillejobber, plateutgivelse og en hel del offentlig skittkasting.

Alt er med andre ord lagt til rette for en god, gammeldags punkutblåsning i fjongt nyoppussede Caledonien Hall.

De lokale legendene The Flying Crap har fått en halv time til rådighet, og griper begjærlig sjansen til å dundre gjennom 90-tallssettet sitt én gang til.

Roy Søbstad

Vokalist Rune Tengs – fremdeles i bar overkropp, fremdeles proppfull av adrenalin, fremdeles like glad i kruttlappvåpen – utstråler kanskje vel så mye selvironi som fandenivoldskhet nå til dags, men tregreps-vidundre som «Toilet Love» er og forblir mye tøffere enn de har noen rett til.

Energinivået øker likevel betraktelig i det Honningbarna inntar scenen.

Norges mest inkluderende rockband har bare spilt noen takter av åpningslåten «Øyane er mosaikk» før vokalist Edvard Valberg og gitarist Christoffer Trædal ligger og bakser oppå hendene til publikum. Derfra og ut blir det så mye stagediving, crowdsurfing og varme klemmer som det tre meter brede gapet mellom scene og sal tillater.

Roy Søbstad

Og nok en gang blir man forbløffet over bra denne gjengen låter selv når kaoset rundt dem er totalt.

Med Turbonegro tar de voksne vommene over igjen.

La gå at de nyere, mer glammete låtene deres er nokså tamme – og at bandets flørt med lummer homoerotikk etter hvert føles som et pliktløp – men hver gang de drar noe fra milepælalbumet «Apocalypse Dudes» (1998) eller deathpunk-klassikeren «Ass Cobra» (1996), er det umulig å ikke glise fett.

Fett er det også å se et publikum som heller vil poge enn å filme med mobilene sine.

Roy Søbstad

Og med den herlig infantile allsangslageren «I Got Erection», for anledningen spilt i en slags medley med Beastie Boys' nesten like infantile «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)», er punkrock-festen fullbragt.

