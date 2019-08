«Mio- Eventyr i Middelhavet»: Søte fugler, skumle rotter

1 2 3 4 5 6

Fakta: Mio – Eventyr i Middelhavet Tyskland 2019 Eventyr/animasjon/komedie/familiefilm/barnefilm Regi: Christian Haas Manus: Axel Melzener, Andrea Block, Phil Parker, Christian Haas Skuespillere: Scott Maurstad, Pernille Øiestad, Fredrik S. Paasche, Dennis Storhøi, Espen Sandvik, Hans Marius Hoff Mittet, Christoffer Staib, Jannike Kruse, Silje Hagrim Dahl Aldersgrense: 6 år

Filmen er det tyske animasjonsselskapet Luxx Films’ første helaftens animasjonsfilm, og det er mye bra.

Historien handler om den lille tårnseileren, Mio, som blir oppdratt av måker etter at foreldrene ble tatt av rotter idet han klekket ut av egget. Som en liten svale er det selvfølgelig ikke så lett å bli akseptert i måkekolonien, spesielt ikke etter at han ikke klarer å forsvare eggene mot rottene. Men det han mangler i styrke tar han igjen i intelligens og mot, og han treffer noen andre tøffe tårnseilere som hjelper ham.

Animasjonen er fin, med herlige karakterer og masse humor. Jeg ble ikke like begeistret for dramadelen, hvor de prøver litt for hardt og resultatet blir oversentimentalt og klisjéfylt. I tillegg minner filmen om andre animasjonsfilmer om fugler som «Rio» og «Pjusken», men uten å nå helt opp kvalitetsmessig. Filmens underliggende moral om å akseptere hverandre, også de som ikke er som oss, oppleves noe påtvunget. Når det er sagt er filmen for det meste underholdende, og vil glede målgruppen, selv om rottene nok vil skremme vettet av dem.