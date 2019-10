«Forført»: Binoche briljerer igjen

1 2 3 4 5 6

Fakta: Forført Frankrike 2019 Drama Regi: Safy Nebbou Manus: Safy Nebbou, basert på en bok av Camille Laurens Skuespillere: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix Aldersgrense: 9 år Egnethet: Ungdom/voksen

Claire (Juliette Binoche) er fylt 50 år, har blitt forlatt av sin ektemann gjennom 20 år for en mye yngre kvinne, og har selv hatt et forhold til den mye yngre mannen Ludo.

Hun merker imidlertid at sin unge elsker ikke er særlig interessert i å tilbringe tid med henne utenfor lakenene, så for å spionere på ham skaper hun en falsk Facebook-profil. Det hun ikke er forberedt på, er at hun faller pladask for Ludos romkamerat Alex. Regissør og manusforfatter Safy Nebbou har laget en film, basert på boken med samme navn av Camille Laurens, som treffer veldig i tiden og som stadig tar nye, overraskende vendinger.

Vi får ikke alle bitene til puslespillet før helt på slutten, og jeg vil ikke røpe for mye, men jeg kan si så pass at det handler om når fantasi og virkelighet vikles inn i hverandre, og hvor galt det kan gå når du prøver å være noen andre enn deg selv. Mange vil nok i større eller mindre grad kjenne seg igjen i det å presentere en redigert utgave av virkeligheten på sosiale medier, og hvordan det blir problematisk når den falske virkeligheten kolliderer med den ekte.