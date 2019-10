«Maleficent: Mistress of Evil»: Pompøs prinsessefantasi

1 2 3 4 5 6

Fakta: Maleficent: Mistress of Evil Eventyr USA 2019 Regi: Joachim Rønning Manus: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Linda Woolverton Skuespillere: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson Aldersgrense: 9 år

Den yndige Prinsesse Aurora av Heilandet (Elle Fanning) har forlovet seg med den kjekke Prins Phillip av Ulstead (Harris Dickinson). Alt burde ligge til rette for en lykkelig forening av de to kongerikene. Men Auroras gudmor, Maleficent (Angelina Jolie med verdens høyeste og skarpeste kinnben), og Phillips mor, Dronning Ingrith (en giftig Michelle Pfeiffer), finner ikke tonen, for å si det mildt, og det brygger i stedet opp til krig mellom feer og mennesker.

Det er norske Joachim Rønning, medregissøren av blant annet «Max Manus» (2008) og «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» (2017), som har ansvaret for denne oppfølgeren til «Maleficent» (2014). Han kan ikke sies å ha satt sitt preg på produktet. Halve «Maleficent: Mistress of Evil» er en prinsessefantasi av akkurat den typen man forventer fra Disney, resten minner mest av alt om en goth metal-video fra rundt årtusenskiftet.

Filmens dramatiske høydepunkt kommer forøvrig tidlig: middagen hvor Maleficent og Ingrith først møtes ansikt til ansikt. Talende nok er det en av få scener hvor dataanimasjonsfolkene holder litt igjen og skuespillerne får plass til å, vel, spille.