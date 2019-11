«Black and Blue»: Kvinnelig «badass»

1 2 3 4 5 6

Fakta: Black and Blue USA 2019 Action/krim/drama/thriller Regi: Deon Taylor Manus: Peter A. Dowling Skuespillere: Naomie Harris, Frank Grillo, Mike Colter, Tyrese Gibson Aldersgrense: 15 år

Alicia (Naomie Harris) flytter hjem igjen til New Orleans etter 10 år i militæret, hvor hun blant annet har hatt to turer i Afghanistan. Mye har endret seg i byen og i hennes gamle nabolag, og de få hun kjenner fra før vil ikke ha noe med henne eller politiet å gjøre.

Så da hun blir vitne til at en gruppe korrupte politimenn henretter to menn, og de jakter på henne for å drepe henne og ta politikameraet som filmet hele hendelsen, har hun ikke mange hun kan spørre om hjelp. Hun overtaler imidlertid hun en gammel bekjent, Mouse (Tyrese Gibson), som litt ufrivillig hjelper å skjule henne, men snart er de begge i fare.

Filmen har politibrutalitet mot afroamerikanere som underliggende budskap, og det er ikke ofte en svart kvinne spiller hovedrollen i en actionfilm. Kanskje første gangen? Filmen er en blanding mellom ren actionfylt moro og en mer realistisk tilnærming. Stort sett funker det, men noen av de mer stereotypiske karakterene blir for karikerte mot det virkelighetsnære, og mister derfor mye av råheten. Kjemien mellom Harris og Gibson kunne vært mer spennende, men Harris er skikkelig «badass» og er verdt billetten.