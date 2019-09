«Quick»: Skapte en seriemorder

1 2 3 4 5 6

Fakta: Quick Sverige 2019 Drama/thriller Regi: Mikael Håfström Manus: Erlend Loe Skuespillere: Suzanne Reuter, David Dencik, Jonas Karlsson, Alba August Aldersgrense: 15 år

Psykiaterne, påtalemyndigheten, forsvarsadvokaten og legene rundt ham var så PR-kåte at de ikke bare slukte hver løgn han serverte, men de gav ham ingrediensene.

Men så kom gravejournalist Hannes Råstam sammen med Jenny Küttim inn i bildet, og dokumentaren deres fra 2008 starter rettsprosessen som får Quick, eller Sture Bergwall som han egentlig heter, frikjent for alle åtte drapene han var dømt for. Historien er mildt sagt fascinerende, og det er ingenting å si på Erlend Loes manus, eller skuespillerprestasjonene. Regissør Mikael Håfström («The Rite», «Escape Plan») prøver imidlertid litt for hardt å gjøre filmen skummel, med overbruk av dramatisk musikk og altfor mange flashbacks.

Historien og personen Quick er mer tragikomisk enn skummel, og filmen er absolutt på sitt beste når den bruker humor for å få frem hvilken farse hele saken er. Det er utrolig at en så alvorlig systemsvikt ikke har fått noen rettslige konsekvenser, og filmen viser hvorfor vi trenger engasjerte journalister som får tid og ressurser til å grave frem skjulte sannheter ingen andre finner, eller gidder å lete etter.