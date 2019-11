«Ford v Ferrari»: Førsteklasses underholdning

1 2 3 4 5 6

Fakta: Ford v Ferrari Biografi USA 2019 Regi: James Mangold Manus: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, Jason Keller Skuespillere: Christian Bale, Matt Damon, Caltriona Balfe, Jon Bernthal, Josh Lucas Musikk: Marco Beltrami, Buck Sanders Aldersgrense: 9 år

Midt på 1960-tallet merker amerikanske Ford Motor Company at de har begynt å sakke akterut. To besatte racerbilsjåfører – den staute, men hjertesvake Carroll Shelby (Matt Damon) og den briljante, men «vanskelige» Ken Miles (Christian Bale) – får i oppdrag å utvikle en bil som kan ta opp konkurransen med kreasjonene til den italienske perfeksjonisten Enzo Ferrari. Helt spesifikt er målet å vinne 24-timersløpet i Le Mans i Frankrike, også kjent som «verdens mest brutale billøp».

«Ford v Ferrari» er akkurat en sånn underholdningsfilm man i blant kan tenke at Hollywood ikke lager lenger: på ingen måte original, men påkostet, velfortalt, befolket av tydelig tegnede typer og med et stort og varmt hjerte bankende under den oljeflekkede kjeledressen. «Basert på en sann historie» er den selvsagt også.

Og som en prikk over i-en kommer selve billøpene. Kameraet til regissør James Mangold («Walk the Line», «Logan») er ikke bare utenpå bilene og mellom bilene, men også helt nede på asfalten og helt inne i øyeeplene til sjåførene. Man må slett ikke være bilsportidiot for å kjenne adrenalinet pumpe.