«Blinded by the Light»: Med Bruce som ledestjerne

1 2 3 4 5 6

Fakta: Blinded by the Light England 2019 Komedie/Drama Regi: Gurinder Chadha Skuespillere: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Hayley Atwell, Dean-Charles Chapman, Rob Brydon, Nell Williams, Nikita Mehta, Aaron Phagura Aldersgrense: 9 år

Mandag denne uken fylte Bruce Springsteen 70 år. Og nå, akkurat i tide til å inngå som en del av feiringen, kommer filmen som forklarer artistens nær universelle appell.

Året er 1987 og stedet er dølle, grå Luton. Her, mot et bakteppe av åpenlys rasisme og økende arbeidsledighet, vokser den britisk-pakistanske muslimen Javed (Viveik Kalra) opp uten andre fremtidsutsikter enn å bli som sin strenge, trangsynte og kronisk pengelense far. Vendepunktet kommer når Javed får høre Springsteen uttrykke akkurat de tingene han går rundt og føler: lengselen, drømmene, behovet for å sprenge seg ut av de alt for trange rammene han er født inn i.

Det høres kanskje banalt ut. Og det er unektelig sekvenser i «Blinded by the Light» – jeg tenker spesielt på de sporadiske utbruddene av musikalaktig sang og dans – som bikker over i noe ganske kleint. Men så er det jo faktisk sånn at Bruce Springsteen ikke alltid hever seg over det banale, han heller.

Denne sentimentale, gamle Bruce-tilhengeren kan godt innrømme det: Mot slutten ble jeg nødt til nødt å svelge unna en stor klump i halsen.