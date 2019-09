«Edie»: Den gamle damen og fjellet

1 2 3 4 5 6

Fakta: Edie Drama England 2018 Regi og manus: Simon Hunter Skuespillere: Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan Aldersgrense: 6 år

Edie (Sheila Hancock) er ikke tilfreds. Hun, som er et sted i 80-årene, men fremdeles har et våkent blikk og er kvikk i bevegelsene, har brukt mesteparten av livet til å ta seg av mann og barn. Hennes egne ønsker har alltid kommet i siste rekke.

Men når mannen dør, og hun selv står overfor siste fase, bestemmer Edie seg for å gjennomføre noe faren hennes en gang i tiden planla at de to skulle gjøre sammen: bestigningen av det bratte, 731 meter høye Mount Suilven i Skottland.

På turen skal den gamle damen utvikle et usannsynlig vennskap med unggutten Jonny (Kevin Guthrie).

Det er ingen premie for å gjette hvilke veier historien tar. «Edie» er en film om å følge drømmer, overvinne utfordringer og se mennesker som, vel, mennesker selv om de er aldri så annerledes enn deg selv. Om dette er slitne klisjeer eller eviggyldige sannheter, får være opp til den enkelte å avgjøre.

Hancock fyller tittelrollen med veteranens selvsagte autoritet – damen gjør til og med sine egne stunts! – og med sitt vakre foto er filmen ingenting om ikke god reklame for det skotske høylandet.

Voksne kinogjengere kan gjøre verre valg enn «Edie».