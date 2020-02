«Richard Jewell»: Ikke Eastwoods beste

1 2 3 4 5 6

Fakta: Richard Jewell USA 2019 Drama Regi: Clint Eastwood Manus: Billy Ray, basert på artikkelen «American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell» og boken «The Suspect» av Kent Alexander og Kevin Salwen Skuespillere: Sam Rockwell, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Jon Hamm Aldersgrense: 12 år

Som at journalist Kathy Scruggs (Olivia Wilde) lå med FBI-agent Shaw for å få scoopet om at det var Richard Jewell som var den mistenkte i Centennial Park-bombesaken. Hovedpersonene er ikke i live i dag til å fortelle sin side av historien, men kollegaer til Scruggs har klaget på fremstillingen.

Tilbake til historien. I 1996 fant sikkerhetsvakt Richard Jewell en bombe på et arrangement i Atlanta. Bomben gikk av, men oppdagelsen hans førte til at færre ble skadet. Hyllesten ble imidlertid raskt til en heksejakt da statusen gikk fra helt til terrormistenkt. Historien har alle ingrediensene til å bli en fengslende film, men jeg synes den mangler relevans. Hvorfor fortelles akkurat denne historien, akkurat nå?

Men som sagt er det en godt fortalt historie og skuespillerne leverer bra. Spesielt scenene med trekløveret Sam Rockwell, Kathy Bates og Paul Walter Hauser, er en fryd å se på. Alle detaljer er også på plass, fra riktig tidskoloritt, følelse og lydbilde, som når alle danser «Macarena»-dansen. Alt i alt blir det derfor likevel en god filmopplevelse, men ikke helt blant Eastwoods beste prestasjoner.