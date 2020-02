«Sonic the Hedgehog»: Popcorn-film for småfolk

1 2 3 4 5 6

Fakta: Sonic the Hedgehog Action/Komedie USA 2020 Regi: Jeff Fowler Skuespillere: James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Adam Pally Aldersgrense: 6 år

Det lille, rasktløpende romvesenet Sonic lever i skjul i en søvnig amerikansk småby. Når myndighetene får ferten av at noe muffens foregår, sender de sin sprut gale vitenskapsmann Dr. Robotnik (Jim Carrey) for å undersøke og vår helt blir nødt til å legge på flukt sammen med den snille politimannen Tom (James Marsden fra «X-Men»). Det fine midt oppe i alt oppstyret er at Sonic og Tom blir bestevenner.

Og Sonic the Hedgehog er selvsagt identisk med den gamle Sega-spillfiguren fra 90-tallet. Her er han blitt dataanimert inn i den virkelige verden sammen med ekte skuespillere – med brukbart resultat, om enn ikke helt på Paddington-nivå – og har fått et tidvis inspirert, tidvis veldig oppskriftsmessig manus å bryne seg på. Og Jim Carrey, vel, han overspiller akkurat så mye som man forventer at Jim Carrey i rollen som sprut gal vitenskapsmann skal overspille.

Undertegnede sliter fremdeles med å forstå hvorfor Sonic blir kalt et pinnsvin, som jo altså er det «hedgehog» betyr, når snuten er det eneste litt pinnsvinaktige ved ham. Men filmen hans burde uansett fungere brukbart som popcorn-underholdning for familiens nest minste.