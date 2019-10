«Swingers»: Fantasiløst og lite morsomt

1 2 3 4 5 6

Fakta: Swingers Norge 2019 Komedie Regi: Andrejs Ekis, Stig Frode Henriksen Manus: Stig Frode Henriksen, Kristian Winther Skuespillere: Morten Ramm, Zahid Ali, Evy Kasseth Røsten, Kristine Ullebø, Aleksandra Ørbeck-Nilssen, Stig Frode Henriksen, Mikkel Bratt Silset Aldersgrense: 9 år

Mer irritert vil jeg si, og kanskje litt lettet over at filmen ikke varte mer enn en time og 20 minutter. For dette var lavmålshumor. Og et mer fantasiløst manus skal du lete lenge etter.

Filmen er skrevet og regissert av Stig Frode Henriksen sammen med Andrejs Ekis og Kristian Winther, og handler om to samboerpar i Trondheim som møtes for et partnerbytte. I tillegg handler den om et annet par som krangler om å ta forholdet deres ut av skapet, noe som er vanskelig siden han ene er trener for Rosenborg. Det blir ytterligere komplisert da en svært lettkledd dame, i form av blogger Kristine Ullebø, klatrer over balkongen som en slags femme fatale.

Hovedproblemet med filmen er at den ikke har noen skikkelig historie, men er bare satt sammen av billige, mannssjåvinistiske vitser. Skuespillerne prøver å levere den kleine dialogen med troverdighet, og de skal jammen ha for forsøket, men selv de beste av dem klarer ikke å gjøre filmen severdig. Handlingen spriker i alle retninger, og det virker som om filmen først og fremst er laget så Stig Frode Henriksen kan sprade rundt i leopardtruse. Du kan trygt «Swinge» utenom denne filmen.

