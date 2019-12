«Star Wars: The Rise of Skywalker»: Et forbigående lysglimt

1 2 3 4 5 6

Fakta: Star Wars: The Rise of Skywalker USA 2019 Actionventyr/fantasy Regi: J.J. Abrams Manus: J.J. Abrams, Chris Terrio, George Lucas, Colin Trevorrow, Derek Connolly Skuespillere: Daisy Ridley, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, John Boyega, Adam Driver, Keri Russell, Carrie Fisher, Billie Lourd Aldersgrense: 12 år

Filmen slutter der den forrige, «Star Wars: The Last Jedi», slapp. Ray fortsetter jeditreningen sin, mens Kylo Ren stresser rundt for å sikre at ingen fratar ham makten. Så får opprørerne en foruroligende beskjed fra en hemmelig spion, og de må forberede seg på nok en stjernekamp.

Manuset bærer preg av å ha blitt kokt sammen av litt for mange kokker for det spriker i alle retninger og hopper til usannsynlige slutninger uten tilfredsstillende forklaringer. En rekke unødvendige scener og karakterer tilfører ikke historien annet enn forvirring, og i tillegg er mye av dialogen så klissete og full av klisjéer at det blir direkte pinlig.

For de som ikke er superfans som husker detaljer fra alle filmene, eller ikke har behov for at alt som skjer skal ha en logisk forklaring, er det likevel til tider en underholdende film. Det er bare så synd at J.J. Abrams ikke karer å begrense seg. Hadde filmen vært mer fokusert, latt de sentrale rollene skinne sterkere, og hatt et mer interessant manus kunne filmen og sagaen endt som en supernova i stedet for et forbigående lysglimt, men kjedelig er det aldri.