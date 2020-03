«Alt det jeg er»: Tilbake til livet

1 2 3 4 5 6

Fakta: Alt det jeg er Dokumentar Norge 2020 Regi: Tone Grøttjord-Glenne Aldersgrense: Tillatt for alle

I begynnelsen av denne dokumentaren skal Emilie møte sin egen stefar i retten. Det betyr at 18-åringen blir nødt til å sitte ansikt til ansikt med mannen som, gjennom en årekke med seksuelle overgrep, tok fra henne barndommen, ødela skolegangen hennes og gjorde at hun i dag sliter med blant annet posttraumatisk stresslidelse. «Alt det jeg er» skildrer Emilies kamp for å finne en vei tilbake til livet.

Utrolig nok er det blitt en film som til syvende og sist oppleves håpefull. Vi er tett på Emilie både når hun er i møter med Nav og har fortrolige samtaler med mamma, men dokumentaren forblir hele tiden – den bekmørke tematikken til tross – like rolig og lavmælt som hovedpersonen selv. Dens mest emosjonelle øyeblikk kommer faktisk de gangene Emilies ansikt plutselig åpner seg i et stort, ektefølt smil.

Kristiansand kino har så langt satt opp to visninger av «Alt det jeg er»: 6. mars (med innledning av Helene Kløcker fra Stine Sofies Stiftelse) og 11. mars (med innledning av tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen).

Alle med den minste interesse vil få mye ut av å møte opp.