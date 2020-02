«De usedvanlige»: Med varme og glimt i øyet

1 2 3 4 5 6

Fakta: De usedvanlige Frankrike 2019 Drama Regi: Olivier Nakache, Éric Toledano Manus: Olivier Nakache, Éric Toledano Skuespillere: Vincent Cassel, Reda Kateb, Bryan Mialoundama, Benjamin Lesieur, Hélène Vincent Aldersgrense: 9 år

Denne filmen skildrer livene til en gruppe sterkt autistiske ungdommer som har blitt totalt avskrevet av samfunnet, og organisasjonen De rettferdiges røst som gjør det de kan for at ungdommene skal få et verdigere og mer innholdsrikt liv, uten å bli neddopet eller bundet fast.

Bruno (Vincent Cassel) er primus motor for organisasjonen. Han har hjulpet ungdommer i 15 år, og får daglige henvendelser fra folk i helsevesenet om å ta imot flere. Men så banker inspektører fra den sosiale sektoren på døren, og er mer opptatt av at de ikke har de rette papirene og godkjenningene i orden. Hva skjer hvis organisasjonen må stenge? Hvem skal ta vare på alle de ungdommene ingen vil ha?

Flere av de autistiske ungdommene i filmen har blitt diagnostisert i det virkelige liv, og utfordringene deres er basert på virkelige omstendigheter. Karakterene Bruno og Malik er også inspirert av de virkelige personene Stephane Benhamou og Daoud Tatou. Filmen er velspilt av både profesjonelle og amatører, og filmskaperne klarer å skildre en fortvilet og ganske tragisk situasjon med hjertevarme og glimt i øyet. En nydelig film, rett og slett.