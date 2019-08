«Dronningen»: Forbudt sex

1 2 3 4 5 6

Fakta: Dronningen Danmark 2019 Drama Regi: May el-Toukhy Manus: Maren Louise Käehne, May el-Toukhy Skuespillere: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Stine Gyldenkerne, Liv Esmår Dannemann, Frederikke Dahl Hansen Aldersgrense: 15 år

Hun starter riktignok ikke så usympatisk. Tvert imot. Hun er en god mor og hustru. Hun er også en dyktig advokat som virkelig bryr seg om klientene sine. Så flytter den 17 år gamle stesønnen August inn. Og om det er en slags midtlivskrise, eller behov for bekreftelse er usikkert, men etter kort tid forfører hun den unge stesønnen som i lovens øyne fremdeles regnes som et barn. Valget hennes får etter hvert fatale konsekvenser.

Trine Dyrholm er modig som tør å takle en rolle som nok de færreste vil identifisere seg med, og som en føler mye avsky for utover i filmen når hun går over i kampmodus for å beskytte seg selv. Det er interessant å se kjønnsrollene snudd opp ned, og vi trenger absolutt flere filmer som tør å pirke litt i etablerte sannheter og fordommer. 22 år gamle Gustav Lindh er også helt strålende.

Filmskaper May el-Toukhy har basert manuset på mange års research og resultatet er en troverdig og sterk historie. Jeg stiller meg litt undrende til om det virkelig er nødvendig med så naturtro og eksplisitte sexscener, men samtidig er de med på å gi en ekstra sjokkeffekt som setter i gang flere refleksjoner.