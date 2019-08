«Angel Has Fallen»: Action etter oppskrift

1 2 3 4 5 6

Fakta: Angel Has Fallen Action USA 2019 Regi: Ric Roman Waugh Skuespillere: Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte, Danny Huston Aldersgrense: 15 år

De to foregående filmene i denne serien, «Olympus Has Fallen» (2013) og «London Has Fallen» (2016), minnet ikke så rent lite om gode, gamle «Die Hard» (1988): Først var det et terrorangrep på Det hvite hus, så var det noen terrorister som prøvde å jevne London med jorden og begge ganger var det Secret Service-agent Mike Banning (Gerard Butler) som reddet dagen.

«Angel Has Fallen», derimot, har vel så mye til felles med gode, gamle «Jaget» (1993).

Her må Banning – hvis fysiske og psykiske plager filmen gjør et stort nummer av innledningsvis, men virker å glemme så snart handlingen kommer i gang – legge på flukt etter at noen har fått det til å se ut som om han står bak et attentatforsøk mot presidenten (Morgan Freeman).

Nei, det er ikke akkurat et originalt opplegg. Og selv om det er litt gøy når Nick Nolte dukker opp som Bannings Vietnam-traumatiserte, Unabomber-aktige pappa, er filmen for langdryg, actionscenene for fantasiløse og komplottet for lett gjennomskuelig til at «Angel Has Fallen» vil tilfredsstille andre enn innbitte fans av blockbustere fra 80- og 90-tallet.