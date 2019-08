«Hjelperytteren»: Sort komedie om doping

1 2 3 4 5 6

Fakta: Hjelperytteren Norge 2019 Drama/sort komedie Regi: Jannicke Systad Jacobsen Manus: Jannicke Systad Jacobsen Skuespillere: Silje Salomonsen, Espen Klouman Høiner, Kjersti Tveterås, Agnes Kittelsen, Nader Khademi, Rachel Cohen, Henriette Steenstrup Aldersgrense: 9 år

Og det er umulig å ikke sammenlikne med norske idrettsstjerner som Therese Johaug, når det stormet som verst rundt henne.

Filmen handler om Kimberly «Kim» Karlsen (Silje Salomonsen), en tidligere proffsyklist som står fram og innrømmer å ha brukt prestasjonsfremmende midler gjennom store deler av karrieren. Problemet er bare at hun egentlig ikke angrer, og forsvarer handlingene sine med at alle andre gjorde det også. Mangelen på ydmykhet gjør at hun kjapt går fra å være en av Norges mest elskede idrettshelter, til å bli en av de mest forhatte. Plutselig snur alt fra sponsorer til ektemannen ryggen til henne, og i sinne fristes hun til å lekke flere navn som har ureint blod i posen.

Manusforfatter og regissør Jannicke Systad Jacobsen våger å lage en sort komedie som er pakket med samfunnssatire og treffende refleksjoner, uten å forskjønne eller pynte på det. Tvert imot føles det som hun har lagt inn høygiret og trøkket til på pedalene alt hun orker, og det gir resultater. I tillegg leverer Silje Salomonsen, som er en av våre beste norske skuespillere, en gul trøye-verdig skuespillerprestasjon.