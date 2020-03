«Horse Girl»: Den skjøre virkeligheten

1 2 3 4 5 6

Fakta: Horse Girl Drama USA 2020 Regi: Jeff Baena Skuespillere: Alison Brie, Molly Shannon, Goldenite, Stella Chestnut, Paul Reiser Aldersgrense ikke oppgitt

Det tar litt tid før vi skjønner at noe er galt med Sarah (Alison Brie). Den unge kvinnen virker unektelig litt fjern og sliter helt tydelig med å knytte bånd til andre, men hun fungerer utmerket i jobben sin og som besøksvenn for en hjerneskadd ungjente. Samtidig er det bekymringsfulle ting som tar stadig mer plass i livet hennes: søvngjengeri, en fiksering på en fyr hun mener å ha sett i drømme, noen bisarre forestillinger om aliens og kloninger og bestemoren.

Og etter en liten halvtime skal «Horse Girl» ta en vending fra det bittersøte til noe adskillig mer ubehagelig.

For Alison Brie, til nå mest kjent for lettere stoff som tv-serien «GLOW», representerer denne Netflix-produserte filmen et stort kunstnerisk sprang. Ikke bare har hun skrevet manuskriptet i samarbeid med regissør Jeff Baena, men det er også hennes skuespillerinnsats som løfter «Horse Girl» til å bli noe mer enn ditt gjengse drama om psykiske lidelser.

Selv om man kan diskutere noen av de historiemessige valgene Brie og Baena har tatt, de siste 10–15 minuttene ikke minst, er nemlig skjøre, fortvilte Sarah et menneske vi tror fullt og helt på.