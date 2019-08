«Late Night»: Morsomt om mangfold

1 2 3 4 5 6

Fakta: Late Night USA 2019 Komedie Regi: Nisha Ganatra Manus: Mindy Kaling Skuespillere: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Ike Barinholtz, Amy Ryan, Hugh Dancy Aldersgrense: Tillatt for alle

For som i så mange yrker er også komikeryrket mannsdominert, og med kun noen få unntak har samtlige såkalte Late Night Talk Shows hatt mannlige verter. Dette har overraskende nok aldri slått meg før.

I filmen spiller Emma Thompson rollen som den tøffe talkshow-verten Katherine, som har vært dronninga av talkshows i en årrekke. Men hun holder på å miste plassen på tronen, for seertallene daler i en tid hvor folk heller vil se på Youtube-stjerner enn prisbelønte forfattere. I tillegg trenger hun mer variert blod inn i staben sin som utelukkende består av hvite menn. For å gi inntrykk av at hun er opptatt av mangfold og inkludering ansetter hun Molly (Mindy Kaling), som snur opp ned på alt.

Mindy Kaling debuterer som manusforfatter, og har nok brukt mange av sine egne erfaringer som kvinnelig komiker med flerkulturell bakgrunn som inspirasjon. Hun kunne med fordel styrt unna en del klisjéer og stereotypier, men hun får frem poenget sitt og leverer en rekke treffende punchlines. Alt i alt en severdig film, og forhåpentligvis kan den inspirere til å gi flere kvinner en sjanse og en stemme blant alle humormennene i dress.