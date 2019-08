«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»: Action med overskudd

1 2 3 4 5 6

Fakta: Fast & Furious: Hobbs & Shaw Action/Komedie USA 2019 Regi: David Leitch Manus: Chris Morgan, Gary Scott Thompson Skuespillere: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Helen Mirren Aldersgrense: 15 år

Etter ikke mindre enn åtte «The Fast and the Furious»-filmer burde oppskriften være kjent for alle med den minste interesse: store mengder testosteron og noen mildt sagt usannsynlige actionsekvenser ispedd en hel del høyteknologiske fiksfakserier à la Jason Bourne. Med tiden har serien også fått et stadig mer komisk tilsnitt.

Som tittelen «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» antyder, er fokuset denne gangen på de evig kjeklende agentene Luke Hobbs (Dwayne Johnson) og Deckard Shaw (Jason Statham). De to tar opp kampen mot – unnskyld meg mens jeg kveler et gjesp akkurat her – en slags supersoldat (Idris Elba) som fronter en hemmelig organisasjon med skumle planer for menneskeheten.

Til tross for at plottet er trette greier – og enkelte sikkert vil savne Vin Diesel og all bilkjøringen fra de opprinnelige filmene – er dette popcornunderholdning fra øvre hylle: De mange slåss- og forfølgelsesscenene preges av overskudd, vitsingen går hele veien på de über-macho hovedrolleinnehavernes egen bekostning og en sedvanlig glætt Ryan Reynolds er nær ved å stjele showet med bare to–tre kjappe gjesteinnhopp.