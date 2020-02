«Sminkekrigen»: Flau jentehumor

1 2 3 4 5 6

Fakta: Sminkekrigen Komedie USA 2020 Originaltittel: Like a Boss Regi: Miguel Arteta Skuespillere: Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Billy Porter, Jennifer Coolidge Aldersgrense: 12 år

«Sminkekrigen»? Ja, det høres ut som tittelen på en ettermiddagsreality på FEM. Og dessverre er ikke filmen det spor mer minneverdig enn en slik.

Kosmetikkfirmaet til Mia (Rose Byrne) og Mel (Tiffany Haddish) går ikke så veldig bra. Når den sleipe forretningsmogulen Claire Luna (Salma Hayek) tilbyr seg å investere, skal forholdet mellom de to barndomsvenninnene bli satt på en alvorlig prøve.

Som det store flertallet av amerikanske mainstream-komedier de siste par tiårene, er «Sminkekrigen» basert på en usalig blanding av underlivshumor og sentimentalitet. Men det hjelper lite at Byrne og Haddish begge er begavede komikere – eller at Hayek spiller som om hun var tidenes mest glamorøse Bond-skurk – når de ikke har fått et bedre manus å jobbe med.

Handlingen er like forutsigbar som i en hvilken som helst sitcom og vitsene aldri i nærheten av å bli så festlige som det legges opp til. Finalen er dessuten det flaueste undertegnede har sett på kino så langt i år.

Og, nei, det hjelper ikke å pynte seg med noen tomme, politisk korrekte fraser om feminisme og den slags.

Jentevorspielet kan trygt velge «Bridesmaids» én gang til.