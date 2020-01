«Sønner av Danmark»: Danske tilstander

1 2 3 4 5 6

Fakta: Sønner av Danmark Drama/Thriller Danmark 2019 Originaltittel: Danmarks sønner Regi og manus: Ulaa Salim Skuespillere: Mohammed Ismail Mohammed, Zaki Youssef, Imad Abul-Foul, Ari Alexander, Ivan Alan Ali, Rasmus Bjerg, Morten Holst Musikk: Rune Kristiansen Aldersgrense: 15 år

Dansk innvandringsdebatt har alltid virket hardere enn den her hjemme. I «Sønner av Danmark» er den skrudd til enda noen hakk.

Ett års tid etter et stort islamistisk terrorangrep i Køpenhavn, ligger ytre høyre-partiet Nasjonalbevegelsen, ledet av den godslig smilende Martin Nordahl (Rasmus Bjerg), an til å vinne valget. På samme tid holder de to radikaliserte innvandrerungdommene Ali (Zaki Youssef) og Zakaria (Mohammed Ismail Mohammed) på å forberede en ny aksjon.

Og mer er det vanskelig å fortelle om handlingen i «Sønner av Danmark» uten å røpe for mye. La oss bare si så mye som at en plottvending midtveis skal snu filmen mer eller mindre på hodet.

Som ren thriller betraktet har Ulaa Salims debutverk sine svakheter. Spenningsoppbyggingen har det med lugge når det gjelder som mest. Til gjengjeld oppleves det politiske scenariet han tegner opp forstemmende troverdig: Én ekstremistgruppe begår en udåd, ekstremistene på den andre siden svarer med nye udåder og voldsspiralen kan vanskelig ende med annet enn at alle blir sittende igjen som tapere.

Man tar seg i å lure på hvor langt unna vi kan være slike tilstander her til lands.