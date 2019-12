«Black Christmas»: Slakt for slasherfilm

1 2 3 4 5 6

Fakta: Black Christmas USA 2019 Regi: Sophia Takal Manus: Sophia Takal, April Wolfe Skuespillere: Imogen Poots, Aleyse Shannon, Brittany O’Grady, Lily Donoghue, Caleb Eberhardt Aldersgrense: 15 år

«Black Christmas» er den tredje filmen med samme tittel, og andre i rekken som er inspirert av originalen som kom i 1974 av Bob Clark, som etter hvert har fått kultstatus og sies å være en av de første slasherfilmene. Den andre nyinnspillingen som kom i 2006 var ingen suksess, så hvorfor prøve enda en gang?

En venninnegjeng gjør seg klar for juleferie i studenthuset, men det de ikke vet er at en hemmelig organisasjon på colleget har satt dem på en dødsliste. Og ikke nok med det, drapsmennene får overnaturlige krefter gjennom noe svart gugge som siver ut av en byste. Hva de overnaturlige kreftene egentlig er, bortsett fra at de får svart blod og rødaktige øyne, vet jeg ikke. For vanskelige å drepe, er de ikke. Et nøkkelknippe i halsen, eller et klask i hodet, så takker de for seg.

Regissør og manusforfatter Sophia Takal prøver seg på en skikkelig «girl power»-film, men bommer totalt på det meste. Filmen er i samme kategori som for eksempel «Skrik»-filmene, men den blir altfor forutsigbar til å bli skikkelig skummel, dialogen er teit, handlingsforløpet lite troverdig, og den har heller ingen humor som kan øke underholdningsverdien.