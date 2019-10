«Disco»: Tro, tvil og forventningspress

1 2 3 4 5 6

Fakta: Disco Drama Norge 2019 Regi og manus: Jorunn Myklebust Syversen Skuespillere: Josefine Frida, Nicolai Cleve Broch, Kjærsti Odden Skjeldal, Andrea Bræin Hovig, Espen Klouman Høiner, Fredericke Rustad Hellerud, Terje Syversen Aldersgrense: 12 år

Mirjam (godt spilt av Josefine Frida, mest kjent for rollen som Noora i «Skam») er en ung jente som lever under et enormt forventningspress. Ikke bare tar alle rundt henne det for gitt at hun, som allerede flere ganger er blitt verdensmester i freestyle disco-dans, skal være en ener på alle områder, men Mirjam må også tro på den riktige måten. Stefaren hennes (en overraskende karismatisk Nicolai Cleve Broch) er tross alt pastor i den populære, hypermoderne frikirkemenigheten Friheten.

Det er kompleks materie regissør og manusforfatter Jorunn Myklebust Syversen, som debuterte med den fine «Hoggeren» i 2017, har gitt seg i kast med, og hun går til oppgaven med beundringsverdig åpenhet. «Disco» er naturlig løs i formen som om den var en dokumentar, den unngår å gjøre narr av miljøer som for utenforstående kan fremstå parodiske og den etterlater rikelig med rom for seeren til å trekke sine egne konklusjoner. Samtidig skal det godt gjøres å ikke merke filmens underliggende harme på vegne av alle unge, søkende og sårbare.

Det er kort sagt noen problemstillinger her som burde ha spesielt sterk relevans på Sørlandet.