«Poms»: Søtladen, men underholdende

Fakta: Poms USA 2019 Komedie/drama Regi: Zara Hayes Manus: Shane Atkinson, Zara Hayes Skuespillere: Diane Keaton, Jackie Weaver, Pam Grier, Celia Weston, Rhea Perlman Aldersgrense: Tillatt for alle

Over 70 år og helt fersk cheerleader er ikke dagligdags kost, men er det noen som kan komme unna med det er det Diane Keaton. Hun har også fått med seg noen andre sprudlende damer på laget som absolutt er underholdende å se på, og som er sjarmerende nok til at en heier på dem.

Martha (Diane Keaton) er døende av kreft og har valgt å ende sine dager i et bofellesskap for pensjonister. I Sun Springs Retirement Community er beboerne overraskende aktive, og et av kravene er å delta i en klubb. Finner du ikke en som passer, så kan du starte din egen. Martha bestemmer seg for å leve ut cheerleaderdrømmen og starter en cheerleaderklubb sammen med sin frilynte nabo Sheryl (Jackie Weaver). Alle beboerne er imidlertid ikke like begeistret.

Superbe skuespillere redder mye av filmen, for de klarer å formidle ekte glede, vennskap og samhørighet på tross av en søtladen suppe som ikke tar verken eldre, eller sykdom skikkelig på alvor. Filmen fester seg ikke nevneverdig etterpå heller, men den oppfyller kravene til en lett dramakomedie som klarer jobben med å underholde deg i en og en halv time. Og jeg lo godt flere ganger av de herlige damene som med glede trør utenfor komfortsonen.

