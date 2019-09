1 2 3 4 5 6

Fakta: Nudes TV-SERIE 2019 Premiere: 22. september på NRK TV, serie i ni deler. På NRK3 26. september kl. 21.20, 3. oktober kl. 21.20 og 10. oktober kl. 21.25. Regi: Liv Joelle Barbosa Blad og Erika Calmeyer. Manus: Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer og Jørgen Færøy Flasnes. Skuespillere: Lena Reinhardtsen, Tord Kinge, Anna Storeng Frøseth, Johanne Regine Svendsberget, Christian ReyesLøvdal, Louise Tofte Roiri og Karen Grendal Kolby.

I «Nudes» får vi høre tre ulike historier fordelt på ni episoder som handler om deling av nakenbilder og kompromitterende videoer. De første tre episodene handler om Sofia (Lena Reinhardtsen) som bor i Kristiansand og går på Tangen videregående skole. Hun er forelsket i Axel, og på en fest har de sex sammen i et lekehus i hagen. Det de ikke vet er at noen står og filmer dem gjennom vinduet, og dagen etter har videoen spredd seg til alle på skolen. Selvfølgelig blir Axel den store helten, og Sofia sees på som den hora. Men heldigvis har hun bein i nesa. Hun holder hodet høyt, og nekter å gi seg før hun har funnet ut hvem som filmet dem.

I neste fortelling, som handler om russepresidenten Viktor (Tord Kinge), får vi et annet perspektiv. Her er det nemlig Viktor som har spredd en video, og blir anmeldt for å ha spredd barneporno.

NRK

Den tredje og siste fortellingen handler om Ada Anna Storeng Frøseth som deler nakenbilder med en hun chatter med, men så får hun plutselig telefon fra en ukjent mann som sier han jobber i Nettvett, og at bildene hennes har havnet på et forum. Han kan hjelpe henne med å fjerne bildene, men det haster.

NRK

De ferske skuespillerspirene imponerer for det er ikke de letteste scenene å spille. «Skam» satt virkelig standarden for hva som er en god ungdomsserie, og hurra for at det nå lages enda flere serier som tar ungdom på alvor. «Nudes» er skrevet og regissert av Liv Joelle Barbos og Erika Calmeyer, med manushjelp fra Jørgen Færøy Flasnes, og serien er allerede solgt til BBC. Den er virkelig lærerik for oss foreldre for vi trenger å bli påminnet om utfordringene rundt sosiale medier. For ungdommene er det bra å se potensielle fallgruver, og få vite hva de kan gjøre hvis de skulle oppleve det samme. Og hvis du er en av de foreldrene som tror at barnet ditt forteller alt hjemme – tro om igjen.