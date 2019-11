«Scandinavian Silence»: Kjedelig om kommunikasjon

1 2 3 4 5 6

Fakta: Scandinavian Silence Frankrike/Belgia/Estland Drama Regi: Martti Helde Manus: Martti Helde, Nathaniel Price Foto: Erik Põllumaa, Sten-Johan Lill Skuespillere: Rea Lest, Reimo Sagor Aldersgrense: Tillatt for alle Egnethet: Ungdom/voksen

Martti Heldes («Der vindane møtes») andre film er et slags filmatisk kammerspill hvor det meste av handlingen foregår inni en bil. I et snødekt og øde landskap, hvor det hvite kun brytes av sorte trær, går en tynnkledd mann langs en øde landevei. En bil kommer, stanser og plukker ham opp. Det viser seg å være søsteren hans. I løpet av kjøreturen, som starter på nytt flere ganger med litt forskjellig utfall hver gang, avdekkes fortiden deres litt etter litt.

Filmens største problem er at hovedpersonene snakker i et pretensiøst, nærmest poetisk og overintellektuelt språk som ikke passer dem i det hele tatt. Hadde to filosofiprofessorer tatt den samme kjøreturen hadde det vært greit nok, men dette er folk som har hatt en tøff oppvekst med vold og misbruk, fengsel, lite eller ingen utdannelse og et mindre vellykket voksenliv.

Filmteknisk og visuelt er filmen nydelig, og hadde dramaturgien og manuset vært bedre kunne dette vært noe helt spesielt, men den mangler nerve og er stort sett ganske kjedelig. For selv om det etter hvert avdekkes ganske grusomme ting, er det like spennende som om de hadde pratet om været.