«Stuber»: Uber stokk og stein

Fakta: Stuber Action/komedie USA 2019 Regi: Michael Dowse Manus: Tripper Clancy Skuespillere: Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais Aldersgrense: 15 år

«Stuber» er nok en variant av den gode, gamle «umake par»-filmen. Uber-sjåføren Stu (Kumail Nanjiani) er en moderne mann – føyelig, pertentlig og en slave av sine passasjerers stjernevurderinger – mens Vic (Dave Bautista) er en politimann av den gamle skolen: handlekraftig, men ikke særlig flink til å snakke om følelelser og sånt. Sammen kjører de storbyen rundt på jakt etter en hensynsløs narkodealer (Iko Uwais).

I filmer som dette avhenger det meste av hovedrolleinnehaverne. Og de sympatiske Nanjiani (sist sett i fine «The Big Sick») og Bautista (mest kjent som Drax i «Guardians of the Galaxy») gjør sitt beste for å få oss til overse at manuset – en slags krysning av taxi-thrilleren «Collateral» og tullefilmen «Rush Hour» – egentlig bare er et oppsop av klisjeer, at actionscenene er slurvete regissert og at Uwais (kampsporthelten fra de vanvittige «The Raid»-filmene) ikke har fått noe som helst å spille på.

«Stuber» har et og annet småfestlig øyeblikk – Nanjiani er bedre jo mer sarkastisk han blir – men mer enn tre (av seks) stjerner kan ikke denne tvers gjennom forglemmelige filmen få.