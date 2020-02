«Lotte og dragejakten»: Koselig for de minste

1 2 3 4 5 6

Fakta: Lotte og dragejakten Estland/Latvia 2019 Animasjon/barnefilm Regi: Heiki Ernits, Janno Põldma Manus: Andris Akmentins, Heiki Ernits, Andrus Kivirähk, Janno Põldma Norske stemmer: Vilma Jørstad-Jensen Johannes Joner Jon Erling Wevling Iva Bye-Nilsen Henrik Horge Bjørn Eivind Aasland Silje Tveråli Thomas J. Pettersen Turid Rivertz Vatne Aldersgrense: Tillatt for alle

Filmen er oppfølgeren til «Lotte fra Oppfinnerland» og siden sist har Lotte fått en lillesøster, Roosi, som selv om hun er liten har kjempestor eventyrlyst. Lotte er den perfekte storesøster, og lar ikke lillesøsteren være alene og bærer henne alltid når hun blir sliten.

De to små hundesøstrene får høre en fabel om ildsprutende drager av to gamle muldvarper, og bestemmer seg for å se om de finnes på ordentlig. Kun utstyrt med et håndskrevet kart legger de ut på tur. På veien møter de blant andre professorene Karl og Viktor, som også er på jakt etter dragene, og en rekke andre merkelige og sjarmerende karakterer som operasyngende harer og rare fisker.

Filmen er koselig med god stemning, lun humor og et herlig søskenforhold. Den er også pakket full av fantasifulle hendelser. Likevel oppleves den som ganske langtrukken der den humper av gårde i et litt for rolig tempo, og for de fra 5 år og oppover vil det være lite som fenger. Den ser og høres ut som mye av det som vises på Barne-TV, og som spillefilm faller den veldig igjennom sammenliknet med mange av de andre bra animasjonsfilmene som lages.